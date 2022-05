Xbox Series S in regalo con le TV LG OLED

Offerta imperdibile per tutti gli appassionati di gaming, che oggi grazie a un’iniziativa lanciata su Amazon hanno la possibilità di ottenere in regalo la console Xbox Series S acquistando una TV LG OLED evo C24. Tutti i dettagli sui modelli e sulle modalità per approfittarne sono consultabili nella scheda dedicata all’iniziativa.

LG regala la nuova Xbox con una TV OLED

Con diagonali da 48 a 77 pollici, i televisori in questione offrono un’esperienza di intrattenimento di ultima generazione. Integrano una serie di funzionalità avanzate, pensate espressamente per gli appassionati di gaming. Queste e versioni interessate dalla promozione, tutte con pannello Ultra HD 4K:

Tra le specifiche tecniche spiccano il supporto alla tecnologia HDMI 2.1 (quattro le porte supportate) con VRR e AMD FreeSync Premium, i sistemi Game Optimizer e Game Dashboard per regolare le impostazioni in modo da dare il massimo durante l’esecuzione dei titoli e il filtro per ridurre l’emissione di luce blu. A questo si aggiungono il potente processore α9 di quinta generazione e lo schermo con pixel auto-illuminanti per immagini più colorate, dettagliate e dal contrasto sempre perfetto.

Non manca nemmeno la piattaforma WebOS con tutte le applicazioni del caso preinstallate, a partire da quelle per lo streaming. L’accesso a Netflix, Prime Video, YouTube e agli altri servizi è dunque immediato. Ogni operazione è controllata attraverso il telecomando con puntatore. Non che ci sia bisogno di specificarlo, ma tutti i modelli in questione sono ovviamente pronti per il nuovo digitale terrestre.

In un solo pacchetto è dunque possibile trovare sia la TV LG OLED evo C24 di ultima generazione sia la console (con controller incluso). Chi è interessato può approfittarne su Amazon. Non è dato a sapere fino a quando sarà disponibile l’iniziativa, immaginiamo fino all’esaurimento delle scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.