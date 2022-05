Samsung Galaxy Tab S8+: sconto Amazon di 205 euro

Cambia le regole della tua produttività e del tuo divertimento, ma senza rinunciare al risparmio. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S8+ è un vero top di gamma tra i pochi tablet Android disponibili. Chi conosce l’ecosistema installato sui dispositivi del colosso sudcoreano sa che può dormire sonni tranquilli.

Mettilo nel carrello a soli 844,55 euro, invece di 1049 euro. Si tratta di un’offerta Amazon che sconta questo prodotto di ben 205 euro dal prezzo di listino. Stiamo parlando quindi di una promozione particolarmente interessante per chi sta pensando di aggiudicarsi questo nuovo modello.

In quanto a dotazione non ha nulla da invidiare sia dal punto di vista tecnico che funzionale. Infatti, nella confezione, oltre al tablet in sé è compresa anche l’utilissima S Pen che trasforma lo schermo in un comodo quaderno per prendere appunti, sottolineare e disegnare. Inoltre, potrai davvero fare di tutto grazie agli 8GB di RAM e ai 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Tab S8+: potenza e divertimento per tutti grazie all’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S8+ non è solo il successore dei precedenti Galaxy Tab, ma è anche la versione più grande. Il display da 12,4″ garantisce uno spazio extra per una visione più ampia di tutti i contenuti. Lo schermo sAMOLED regala immagini emozionanti e ancora più immersive.

La nuova S Pen con aggancio magnetico per la ricarica è totalmente rinnovata. Potrai scrivere, scarabocchiare o disegnare trasformando i tuoi schizzi in vere e proprie pagine virtuali. Trasformerai lo schermo in un foglio di carta. Tutto protetto da un telaio in Armor Aluminum in grado di proteggere questo tablet da urti e cadute.

Si tratta del più leggero, sottile, grande e resistente Samsung Galaxy Tab S8+. Grazie alla modalità Multischermo potrai comodamente avere tutto sotto controllo. Naviga online e intanto prendi appunti, ma non perdere nemmeno lo sguardo sul video in riproduzione e allo stesso tempo collabora in videochiamata con qualcuno. Tutto questo lo fai contemporaneamente sul tuo schermo.

Afferra al volo l’opportunità di Amazon. Acquista il nuovissimo Samsung Galaxy Tab S8+ a soli 844,55 euro, invece di 1049 euro, e risparmia ben 205 euro. Questa è una vera e propria occasione da sfruttare prima che si esauriscano le scorte.

