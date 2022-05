Belkin altoparlante Bluetooth con ricarica wireless a meno di 20 euro

Da sempre Belkin è sinonimo di tecnologia e qualità realizzata per facilitare la vita delle persone. Questa azienda da sempre realizza prodotti davvero efficienti ed efficaci. L’ultima offerta disponibile su Amazon è davvero un invito a nozze per chi sta cercando praticità e soluzioni cool.

Infatti, trovi l’incredibile Belkin SOUNDFORM Charge a soli 18 euro, invece di 59,99 euro. Non solo si tratta di un’offerta davvero interessante, ma di un prodotto estremamente furbo. Questo articolo unisce un potente altoparlante Bluetooth a un caricabatterie wireless per smartphone.

Quindi, grazie a questo accessorio compatto e dal design elegante, potrai ascoltare ciò che desideri dal tuo smartphone e ricaricarlo contemporaneamente. In questo modo non ti troverai con il tuo compagno di viaggio completamente scarico dopo diverse ore di riproduzione musicale o video.

Belkin SOUNDFORM Charge: ascolti e ricarichi allo stesso tempo

Con meno di 20 euro oggi porti a casa uno strumento che non dovrebbe mancare in nessuna casa. Belkin SOUNDFORM Charge è la soluzione 3 in 1 per posizionare il tuo smartphone al sicuro e ricaricarlo mentre riproduce la musica che preferisci.

È anche una comoda base di supporto amplificata per quando vuoi vedere un video dal tuo smartphone, magari in cucina per seguire una ricetta dal tuo social preferito. Oppure mentre studi e vuoi goderti un po’ della tua musica che ti ricarica e ti dà energia.

Può anche trasformarsi in una comoda sveglia di ricarica appoggiata sul tuo comodino. La sera ti addormenta riproducendo dal tuo cellulare suoni rilassanti che conciliano il sonno, intanto che ricarica la sua batteria, e la mattina ti sveglia avendo completato la ricarica.

Il suono riprodotto è migliore grazie ai bassi più profondi e potenti. Inoltre, Belkin SOUNDFORM Charge offre un audio chiaro ed eccellente grazie all’altoparlante Bluetooth compatto che si adatta a qualsiasi ambiente.

La ricarica wireless di cui è dotato è rapida e fornisce un’alimentazione ottimale a qualsiasi dispositivo Qi. Studiato per iPhone e Samsung Galaxy, con ricarica fino a 10W, è progettato per una ricarica continua senza dover rimuovere lo smartphone dalla sua cover.

Non perdere questa occasione. Acquista il fantastico Belkin SOUNDFORM Charge a soli 18 euro, invece di 59,99 euro. È un’offerta che trovi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.