Xbox Series S è disponibile in sconto su Amazon: ADESSO

Progettata da Microsoft con l'obiettivo dichiarato di offrire il meglio in termini di intrattenimento videoludico, Xbox Series S è finalmente tornata disponibile e in sconto su Amazon. Oggi è possibile allungare le mani sulla console, a prezzo risotto.

Gaming senza compromessi: la Xbox Series S è in offerta

Spinta da una CPU octa core Zen 2 custom e da una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS, le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Velocity Architecture implementata dal gruppo di Redmond e da un'unità SSD personalizzata in modo da risultare il più possibile reattiva durante le sessioni di gaming. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare l'edizione Standard della console Xbox Series S direttamente dallo store di Amazon al prezzo di soli 278,97 euro invece di 299,99 euro come da listino. È incluso in bundle il nuovo controller wireless che diventerà il tuo fedele compagno di avventure videoludiche.