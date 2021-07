Mini PC Intel 4 core 6/128GB 4K a meno di 200 euro

Se sei alla ricerca di un buon compresso tra prezzo e prestazioni per un nuovo Mini PC, il computer che vogliamo proporti potrebbe fare al caso tuo. Si tratta dell’Awow AK34, una macchina dalle dimensioni contenute, ma dalle grandi capacità considerando la fascia di prezzo in cui si posiziona.

Mini PC Awow AK34: caratteristiche tecniche

Ad equipaggiare il computer ci pensa un Intel Celeron N3450, un processore da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,2GHz. Ad affiancare la CPU ci sono 6GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB per l’archiviazione. Naturalmente la memoria di massa è espandibile, sia sostituendo l’SSD M.2 preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Non manca neanche uno slot per microSD che permette di espandere la memoria di ulteriori 128GB. Parliamo di un ottimo strumento per le attività quotidiane, estremamente versatile. Elaborare i documenti con Office, piuttosto che navigare in internet o gustare qualche contenuto multimediale in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+ non sarà assolutamente un problema. Dimensioni e peso compatti, inoltre, lo rendono un perfetto media center da portare in vacanza, con un ingombro davvero minimo.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Ben 5 le porte USB Type-A tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare due monitor con una risoluzione massima di 4K. Naturalmente il secondo schermo può essere collegato tanto in mirroring quanto in estensione per ampliare l’area di lavoro. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN per combinare la velocità di trasferimento di due diverse linee fisse. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono Bluetooth 4.2 e Wi-Fi dual band. Una soluzione perfetta anche per l’ufficio, e quindi per l’utilizzo professionale, risultando uno dei prodotti più versatili in questa fascia di prezzo.

Grazie alle offerte del giorno il computer è acquistabile su Amazon a soli 169,99 euro con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.