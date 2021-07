Veemax HS3: cuffie pazzesche, con uno sconto PAZZESCO

Prendi un paio di cuffie wireless da 37,99 euro e scontale del 45%. Poi aggiungici un coupon del 40%. Il candidato calcoli il risultato. 12,53 euro, ossia il prezzo scontato del 67%. Ossia, un grosso affare.

Veenax HS3: due prodotti in uno, due sconti in uno

Eccole: Veenax HS3, musica per le tue orecchie in questa prima giornata da neo-campione d'Europa. E se pensi che siano soltanto un normale paio di cuffie, c'è ancora qualcosa di cui potresti stupirti.

Le Veenax Hs3 hanno infatti un design pensato per poter essere ribaltabili verso l'esterno: questo semplice movimento abilita un cambio immediato nella gestione del volume, tale per cui quelle che un attimo prima erano semplici cuffie wireless, improvvisamente diventano altoparlanti da poter tenere al collo. Il cambio non è soltanto in termini di volume audio: il ribaltamento delle cuffie sul perno centrale esclude completamente il trasduttore e attiva una cassa altoparlante apposita. Basterà ribaltare nuovamente le cuffie per recuperare lo status iniziale e poterle nuovamente mettere sui padiglioni auricolari.

Non c'è solo uno sconto incredibile a disposizione, dunque; non c'è soltanto il grosso vantaggio di una soluzione wireless che toglie di mezzo ogni filo; c'è anche un 2-in-1 utilissimo durante DaD e videochiamate, tale da consentire di ascoltare esclusivamente il suono proveniente dallo streaming o di poterlo ascoltare senza escludere i suoi ambientali attorno a sé.

E tutto ciò per soli 37,99 euro, anzi no: 20,89 euro grazie allo sconto del 45% e appena 12,53 euro con un click sul coupon del 40%.

Mica male risvegliarsi campioni d'Europa e trovarsi sottomano un'occasione così.