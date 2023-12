Xbox Series X a 409,36€: INCREDIBILE SCONTO su Amazon (-26%)

Preparati ad un Natale all’insegna del divertimento perché con questo nuovo sconto di Amazon che ti permette di acquistare la potente Xbox Series X a soli 409,36 euro invece del prezzo di listino di 549,99. La console è disponibile con consegna immediata prima di Natale.

Xbox Series X in offerta ad un super prezzo

Il bundle include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare la tua avventura videoludica: la console Xbox Series X, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e persino 2 batterie AA. Tutto è pronto per darti un’esperienza di gioco senza precedenti.

Immergiti in un mondo di gioco senza limiti grazie alla potente Xbox Series X. Sperimenta Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps, tutto grazie alla rivoluzionaria Xbox Velocity Architecture. Ogni istante di gioco diventa un’opportunità per scoprire nuove sfide e goderti un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Con la Xbox Series X, avrai accesso a migliaia di giochi provenienti da quattro generazioni di Xbox. Che tu sia un fan di classici intramontabili o desideri esplorare le ultime uscite, questa console ti offre definizione e giocabilità mai viste prima. Sarai letteralmente catapultato nel cuore dell’azione con immagini nitide e un gameplay fluido.

E se vuoi portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore, basta aggiungere Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Con questo, potrai giocare con gli amici in modalità multiplayer online e avrai accesso istantaneo a un vasto catalogo di oltre 100 giochi di alta qualità. Tra questi, troverai i nuovi titoli di Xbox Game Studios il giorno stesso del loro lancio.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta. Clicca su “Acquista ora” su Amazon e porta a casa la Xbox Series X a soli 409,36 euro. Regalati un’esperienza di gioco epica e preparati a immergerti in un mondo di avventure virtuali come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.