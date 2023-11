Xbox Series X con CoD:MW3 e Diablo VI in offerta

Amazon tende una mano agli appassionati di gaming, in anticipo rispetto all’appuntamento con il Black Friday. Oggi, il bundle che include la console next-gen Xbox Series X, il nuovo sparatutto Call of Duty: Modern Warfare III e l’action RPG Diablo IV oggi è in forte sconto. Un’ottima offerta di cui approfittare in vista del Natale, per metterlo sotto l’albero (o per immergersi subito nell’azione, senza aspettare).

Sconto su Xbox Series X con due giochi AAA

I due titoli, che non hanno certo bisogno di presentazioni, sono inclusi in edizione fisica su disco. C’è ovviamente anche il controller wireless ufficiale progettato da Microsoft per un’esperienza ottimale con la sua console next-gen. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Oggi, il bundle può essere tuo al prezzo finale di 509,99 euro invece di 565,99 euro come da listino. Lo sconto è applicato in automatico.

Si tratta di un affare proposto direttamente da Amazon, che si occupa della vendita e della spedizione. È possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna assicurata in pochi giorni per chi effettua subito l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.