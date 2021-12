Xbox Series X disponibile su GameStop: ADESSO

Giusto in tempo per l'arrivo del Natale, la Xbox Series X torna disponibile su GameStop al prezzo di 499,98 euro, con spedizione a domicilio gratuita. Si tratta con tutta probabilità dell'ultima occasione utile di quest'anno per allungare le mani sulla consone next-gen di Microsoft, per lunghi periodi introvabile così come la concorrente PS5 di Sony.

Natale next-gen: Xbox Series X torna su GameStop

La piattaforma racchiude all'interno della sua scocca nera un comparto hardware capace di sprigionare un mostro in termini di potenza da 12 teraflop (CPU Zen 2 e GPU DDNA 2), gestendo ogni titolo alla perfezione e senza sbavature, anche i più complessi: che siano i match di FIFA 22, le battaglie all'ultimo proiettile di Halo Infinite o le gare automobilistiche di Forza Horizon 5. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Come sempre in questi casi, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e procedere il prima possibile all'ordine così da non andare incontro a un ennesimo, inevitabile sold out.