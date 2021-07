Xbox Series X su Mediaworld (22 luglio): ECCOLA

Fin dal giorno del lancio lo scorso anno, acquistare una Xbox Series X si è rivelato una vera e propria impresa. Così come accade per la rivale PlayStation 5 di Sony, anche la console next-gen di casa Microsoft è pressoché introvabile. Sono poche le unità disponibili e la domanda è ancora oggi alle stelle: risultato, sold out immediati e continui. Oggi hai una nuova opportunità per fare tua la piattaforma, grazie a un nuovo Drop su Mediaworld. L'appuntamento è stato svelato attraverso i canali social della catena, fissato per oggi (giovedì 22 luglio) alle ore 15. Non devi far altro che accedere qualche minuto prima a questo link.

Il Drop di Xbox Series X su Mediaworld: comprala oggi

Con i suoi 12 teraflop (CPU Zen 2 e GPU DDNA 2), il monolite nero è un mostro di potenza capace far girare i giochi di ultima generazione alla massima qualità possibile in termini di grafica e gameplay. Tutto è sotto controllo grazie al controller wireless ufficiale perfezionato rispetto alle versioni precedenti. Assicurati ore e ore di puro divertimento comprando Xbox Series X su Mediaworld.

La procedura per approfittare di questo Drop su Mediaworld è la stessa di sempre: accedere alla pagina dell'iniziativa, mettersi in coda e completare l'ordine prima che sia di nuovo sold out. Per velocizzare il tutto è possibile portarsi avanti ed effettuare preventivamente il login o registrare un nuovo account se necessario, così da poter poi completare l'ordine nel minor tempo possibile.

Con supporto al gameplay a 120 fps e alla risoluzione 8K, la nuova Xbox Series X è insieme a Sony PS5 la contendente alla palma di miglior console next-gen del mercato videoludico. Oggi può essere tua, ma solo se sarai più veloce degli altri: il numero delle unità è come sempre limitato, bisogna entrare nella sala d'attesa per primi così da evitare brutte sorprese.