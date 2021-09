Xbox Series X disponibile su Mediaworld: ADESSO (22 settembre)

La console next-gen di casa Microsoft torna disponibile oggi su Mediaworld: lo store online emette a disposizione un nuovo Drop di Xbox Series X, per chi fin dal lancio dello scorso anno ha sbattuto contro il muro dei continui sold out. Oggi una nuova possibilità per allungare le mani sulla piattaforma.

Xbox Series X in vendita ORA su Mediaworld (22 settembre)

Un mostro in termini di potenza hardware con i suoi 12 teraflop (CPU Zen 2 e GPU DDNA 2) così da poter gestire ogni titolo, anche i più evoluti e complessi, senza alcuna sbavatura, a piena risoluzione e al massimo del framerate. L'appuntamento con l'acquisto è fissato per le ore 15:00 di oggi, mercoledì 22 settembre. Per farti trovare pronto, accedi a questa pagina assicurandoti di aver eseguito il login all'account Mediaworld e di aver correttamente configurato uno dei metodi di pagamento accettati (PayPal o carta di credito).

In dotazione con Xbox Series X c'è il controller wireless progettato da Microsoft tenendo conto dei feedback giunti dagli utenti, migliorato rispetto alle generazioni precedenti. Trovi console e joypad insieme, nel Drop Mediaworld di oggi.

Aggiornamento: il Drop è concluso, le poche unità disponibili sono andate subito sold out.