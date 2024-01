Xbox Series X: offerta TOTALE, minimo storico RECORD

A questo prezzo non si era mai vista: Xbox Series X conosce oggi un nuovo sconto da record su Amazon tale da portare il prezzo al minimo storico assoluto di soli 394,07 euro invece del prezzo consigliato di 549,99. Una strepitosa occasione per entrare nell’ultima generazione di videogiochi di casa Microsoft.

Xbox Series X: la nuova generazione di Microsoft

Con 12 teraflop di potenza grafica, DirectX Raytracing, un’unità SSD personalizzata e la capacità di giocare in 4K, Xbox Series X è la console definitiva per gli amanti dei videogiochi. Esplora nuovi mondi, vivi avventure epiche e goditi prestazioni di gioco impeccabili.

Il bundle include la console Xbox Series X, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA. È tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a giocare immediatamente.

Grazie a funzioni innovative come Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e la potenza della Xbox Velocity Architecture, ogni istante di gioco diventa un’esperienza straordinaria. Gioca a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox e immergiti in titoli ottimizzati per una definizione e una giocabilità senza precedenti.

E se vuoi accedere a un catalogo di oltre 100 giochi di alta qualità e giocare online con gli amici, aggiungi Xbox Game Pass Ultimate. Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale, acquista subito Xbox Series X su Amazon e preparati a vivere l’apice del gaming ad un prezzo mai visto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.