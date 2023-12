Xbox Series X: sconto di Natale su Amazon (-120€)

Xbox Series X, la console più potente sul mercato, è tra le protagoniste delle offerte natalizie di Amazon. Il sistema di casa Microsoft può essere tuo infatti a soli 429,99 euro invece dei 549,99 di listino: una strepitosa occasione per passare le feste natalizie all’insegna dell’intrattenimento di ultima generazione.

Xbox Series X: con Game Pass hai centinaia di giochi da giocare

Xbox Series X ti permette di esplorare mondi nuovi e intensi, grazie ai 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, al ray tracing DirectX, all’unità SSD personalizzata da 1 TB e al gioco in 4K. Questa console ti regalerà un’esperienza visiva e sonora senza precedenti, immergendoti completamente nel cuore del gioco.

Ma non finisce qui. Per rendere l’esperienza ancora più epica, aggiungi all’equazione un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Con questo servizio, potrai accedere a nuovi titoli entusiasmanti come Starfield e Forza Motorsport già dal giorno del lancio. Inoltre, potrai giocare con i tuoi amici a centinaia di titoli di grande qualità su console, PC e cloud, vivendo l’esperienza di gioco con una flessibilità mai vista prima.

Cosa aspetti? Approfitta subito di questa offerta unica e regalati la console che cambierà il tuo concetto di gaming. Acquista ora la Xbox Series X su Amazon a soli 429,99 euro e preparati a vivere l’emozione pura del gaming next-gen.

