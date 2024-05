Xbox Series X: su eBay lo sconto del 35% è davvero WOW

È il momento perfetto per fare il grande salto nella next-gen del gaming! eBay offre un’opportunità imperdibile per portare la vostra esperienza di gioco ad un livello superiore con l’Xbox Series X, disponibile a soli 409,90 euro. Approfittate di questo prezzo eccezionale, vicino al minimo storico, e godetevi la spedizione veloce e gratuita!

Xbox Series X: la potenza del futuro del gaming

L’Xbox Series X rappresenta il fiore all’occhiello di Microsoft nel mondo del gaming next-gen, offrendo prestazioni potenti e velocità straordinarie. Con 12 teraflop di potenza grafica, DirectX Raytracing e un’unità SSD personalizzata da 1TB, potrete esplorare mondi virtuali con una grafica mozzafiato in 4K. Grazie alla tecnologia Quick Resume, i tempi di caricamento sono rapidissimi e potrete godere di giochi fluidi fino a 120 fps grazie all’architettura Xbox Velocity.

L’SSD ultraveloce da 1TB progettato appositamente per Xbox Series X garantisce un’esperienza di gioco senza interruzioni e senza compromessi. E se optate per l’Xbox Game Pass Ultimate (venduto separatamente), avrete accesso illimitato a un vasto catalogo di oltre 100 giochi di alta qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator.

Non lasciatevi scappare questa straordinaria offerta sull’Xbox Series X: acquistatela oggi a soli 409,90 euro e preparatevi a vivere il futuro del gaming con prestazioni da urlo e un’esperienza di gioco senza paragoni. Le consegne sono rapide e gratuite e sono garantite da un venditore affidabile come testimoniato dal 100% di feedback positivi su quasi 99.000 recensioni.