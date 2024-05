Come vedere i playoff di Serie C in streaming

I playoff di Serie C sono entrati nel vivo. Sabato 18 maggio andrà in scena il ritorno del primo turno nazionale, la prossima settimana le gare del secondo turno, quindi le semifinali tra il 28 maggio e il 2 giugno e la finalissima mercoledì 5 e domenica 9 giugno. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Il pass Sport di NOW è il modo più conveniente per guardare lo sport di Sky, inclusa la post-season di Serie C (che comprende anche i playout). Al momento è possibile sfruttare la promozione che consente di attivare il pass Sport a 14,99 euro al mese per dodici mesi, anziché 24,99 euro.

Playoff Serie C: come vederli in streaming

La visione in streaming dei playoff di Serie C richiede l’attivazione del pass Sport della piattaforma NOW. Dopo che ci si è collegati alla pagina delle promozioni sul sito nowtv.it, occorre premere sul pulsante Sport e poi su Attiva subito, completando infine la sottoscrizione con il metodo di pagamento preferito. L’attivazione dell’offerta è immediata.

Queste le partite di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C:

Vicenza-Taranto (Vicenza avanti 1-0)

Carrarese-Perugia (Carrarese avanti 2-0)

Triestina-Benevento (1-1 all’andata)

Atalanta U23-Catania (Catania avanti 1-0)

Juventus Next Gen-Casertana (Casertana avanti 1-0)

A partire dal secondo turno entreranno in gioco anche Padova, Torres e Avellino: le gare di andata si disputeranno martedì 21 maggio, mentre quelle del ritorno sabato 25 maggio. Le quattro squadre qualificate dal secondo turno si affronteranno nelle semifinali (andata martedì 28 maggio e ritorno domenica 2 giugno). L’atto conclusivo è in programma invece mercoledì 5 giugno (finale d’andata) e domenica 9 giugno (finale di ritorno).

Approfitta della promozione in corso sul pass Sport di NOW per guardare tutti i playoff di Serie C in streaming al prezzo più conveniente.