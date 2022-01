Xiaomi 11T 5G: uno smartphone che SPACCA (-100€)

Se sei in cerca di un nuovo smartphone e vuoi acquistare soltanto il meglio allora ti faccio sapere che è attualmente in promozione su Amazon il perfetto Xiaomi 11T 5G che ti puoi portare a casa con un ribasso del 17% che si traduce in uno sconto effettivo di €100, cosa c'è di meglio?

Tirando le somme paghi questo smartphone da paura appena 499.90€ quindi non fartelo assolutamente scappare. Se vuoi hai la possibilità di pagarlo finanche con finanziamento a Tasso Zero e poi, se sei abbonato Prime lo ricevi in uno o due giorni così lo inizi ad amare fin da subito.

Xiaomi 11T 5G: tutti i dettagli su questo smartphone

Pieno di potenziale, Xiaomi 11T 5G è disponibile in diverse colorazioni e ti ammalia fin dal primo momento grazie alla sua estetica curata nei minimi particolari. Trattandosi di un dispositivo uscito da poco sul mercato non può che vantare al suo interno una scheda tecnica altamente tecnologica e di ultima generazione che ti permette di fare praticamente di tutto e di più senza mai dover scendere a compromessi.

In modo particolare ti mette a disposizione un display AMOLED con un refresh da 120 hz e un'ampiezza da 6,67 pollici che altro non può fare se non farti sognare ad occhi aperti, letteralmente. Applicazioni, video, streaming e social sono una favola da vivere senza mezzi termini.

Affinché tu possa sbizzarrirti in lungo e largo ti viene affiancato un processore Mediatek Dimensity con tanto di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione che non potrai assolutamente esaurire. Tieniti forte perché la vera chicca è rappresentata dalla sua fotocamera professionale che monta diversi sensori ma splende di luce propria grazie a quello principale che vanta una risoluzione da 108 megapixel.

Non ti preoccupare perché neanche la batteria ti può deludere visto e considerato che hai disposizione 5000 mAh con tanto di ricarica ultra rapida.

Cosa aspetti a farlo tuo, quindi? Questo Xiaomi 11T 5G è in promozione su Amazon ad appena 499.90€. Acquistalo subito e ricevilo in men che non si dica.