Xiaomi 11T Pro 5G è la BOMBA sganciata su Amazon (-50€)

Se sei alla ricerca di uno smartphone mettiti pure comodo perché ho l'occasione che fa proprio al caso tuo. Nelle scorse ore è andato online uno sconto pazzesco su Amazon dove Xiaomi 11T Pro 5G, uno smartphone veramente interessante, ha visto il suo prezzo diminuire. Sai, è uno degli ultimi usciti sul mercato e al suo interno ha una scheda tecnica da capogiro che non ti priva di nulla. Praticamente è un top di gamma ma cosa meno di un modello “lite” di altri marchi ben più famosi. A quanto te lo porti a casa? A soli 599,80€ che è un prezzo decisamente perfetto.

Non solo, hai l'occasione di pagarlo con finanziamento a Tasso Zero se vuoi e con le spedizioni Prime lo ricevi in uno o due giorni, insomma, cosa c'è di meglio?

Xiaomi 11T Pro 5G: lo smartphone che amerai all'infinito

Con un display di elevata qualità e un precessore che ti fa fare di tutto e di più, praticamente questo smartphone non ti pone alcun limite. Come già ti ho detto, infatti, offre delle prestazioni da top di gamma e anche molto di più. Aspetta di scoprire cosa ha in serbo per te che non potrai che acquistarlo immediatamente.

Disponibile in colorazione Celestial Blue si presenta elegante e rifinito nei minimi dettagli. Con un pannello AMOLED da 6,6 pollici vedere le notifiche, leggere libri, godersi lo streaming e le app sarà un vero sogno. Non solo i bordi sono extra sottili ma non c'è neanche il notch quindi addio a tacche fastidiose e benvenuta visione extra limpida ed estesa. Come ti dicevo, monta un processore d'oro ossia un Qualcomm Snapdragon 888 che abbinato a 8 GB di RAM ti fa letteralmente volare. La memoria? 128 GB a tua disposizione.

Non manca un sistema multifotocamera con 108 megapixel e una batteria che si alimenta a 120W.

Acquista subito Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon a soli 599,80€ e non potrai che amarlo.