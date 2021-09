L'avanzata inarrestabile di Xiaomi nel mondo mobile ha varcato in questi giorni una nuova, ennesima, soglia. Con la serie 11T, infatti, il gruppo ha nuovamente alzato l'asticella per ottenere un risultato fondamentale per le sorti del brand: dimostrare che Xiaomi non è soltanto convenienza, non è soltanto quantità, ma è anche capacità qualitativa e possibilità di mettere assieme specifiche di altissimo livello. La serie 11T Pro nasce proprio con questo obiettivo, unendo la convenienza del brand con l'eccezionale forza motore disponibile sotto la scocca della nuova serie 11T. Si parte da 549 euro e basterà leggere le specifiche disponibili per metterlo subito nel carrello prima che si esauriscano le scorte disponibili. Lo sconto disponibile con questa offerta AliExpress, infatti, è una immediata opportunità.

Un top di gamma a prezzo accessibile: qualcosa di irresistibile se quel che cerchi è un'esperienza sopra le righe.

Xiaomi 11T Pro

Per capire cosa sia questo 11T Pro e dove possa arrivare è sufficiente attingere alla scheda tecnica, una vera e propria esaltazione di potenza:

processore Qualcomm Snapdragon 888

schermo AMOLED FHD+ Dolby Vision con frequenza di refresh a 120Hz

ricarica rapida da 120W per una batteria da 5000 mAh

fotocamera posteriore da 108MP con telemacro e ultragrandangolare

Una prova muscolare in tutto e per tutto, che può essere declinata in tre versioni: 8+128GB, 8+256GB o 12+256GB. Ma c'è un aspetto che non può essere assaporato appieno fin quando non si ha lo smartphone direttamente in mano: si tratta di tutto quel che si cela sotto il concetto di “Cinemagic“, ossia quella sommatoria di strumenti che Xiaomi mette a disposizione dei creativi per la gestione di video e immagini per fare in modo che si possa rendere al meglio tutto ciò che viene inquadrato nell'obiettivo.

Cinemagic, schermo di qualità sopraffina e fotocamera dai valori sorprendenti: la vocazione del dispositivo è chiara e chi ha l'immagine al centro della propria esperienza mobile non può che apprezzarne il mix complessivo. Lo Xiaomi 11T Pro diventa pertanto una vera e propria macchina da presa, in grado di creare effetti pazzeschi per esprimere al meglio i concetti che vogliamo portare sui social media, inviare sui messenger o cos'altro.

Non abbiamo parlato del design perché questo parla da sé: linee riconoscibili, comoda impugnatura, massima sottigliezza, curvature eleganti. Dentro questo 11T Pro, Xiaomi ha messo il meglio della propria produzione al meglio delle proprie possibilità.

Lo sconto è immediato

Non è un caso se il brand sta crescendo a questo ritmo in tutto il mondo: a disposizione ha un arsenale invidiabile che fin da subito puoi metterti in tasca a un prezzo decisamente inferiore rispetto agli altri top di gamma contro cui questo 11T va a ringhiare in questi giorni. Ma soprattutto c'è la possibilità di approfittare di una immediata offerta AliExpress che, rispetto al Mi Store, offre subito un coupon da 50 euro a disposizione. I prezzi delle varie versioni ammontano quindi a:

8+128GB – 599€ 549€

8+256GB – 699€ 649€

12+256GB – 749€ 699€

L'occasione è immediata? Approfittane immediatamente.