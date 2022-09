Xiaomi 12 Lite è in vendita: acquistalo subito

Progettato per offrire un connubio vincente tra design e prestazioni fotografiche avanzate, il nuovo Xiaomi 12 Lite fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia. Chi lo desidera, può comprarlo direttamente da Amazon oppure da Mi Store. Sono tre le colorazioni proposte: Black, Lite Pink e Lite Green. Vediamo tutti i dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità.

Xiaomi 12 Lite arriva in Italia: è già su Amazon

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e vetro di protezione Corning Gorilla Glass 5, processore Qualcomm Snapdragon 778G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 108+8+2 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 67 W. Gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13 e pieno accesso al download di tutte le applicazioni presenti su Google Play.

In questo clima di sfilate con testimonial d’eccezione e nuovi look da copiare, anche per Xiaomi è arrivato il momento di lanciare sul mercato il componente più stiloso della sua collezione flagship: Xiaomi 12 Lite, lo smartphone che, spingendosi oltre i limiti del design e dell’imaging, può soddisfare anche il pubblico più attento agli ultimi trend.

Nella galleria di immagini qui sopra è possibile apprezzare il design dello smartphone, curato nei minimi dettagli in fase di progettazione. Le dimensioni sono pari a 159,3×73,7×7,3 millimetri, il peso si attesta a 173 grammi.

Ecco dunque le tre colorazioni disponibili da oggi per il preordine su Amazon. In alternativa è possibile acquistarlo su Mi Store, come anticipato la scorsa settimana.

Xiaomi 12 Lite (8/128 GB) nelle colorazioni Black, Lite Pink e Lite Green a 449,90 euro invece di 499,90 euro.

