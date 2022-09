iPhone: 25% della produzione in India entro il 2025

In un recente studio riportato da Reuters, gli autorevoli analisti di J. P. Morgan stimano che entro il 2025 la produzione di iPhone in India andrà ad occupare circa il 25% di quella a livello globale. Inoltre, una percentuale simile di altri prodotti Apple verrà prodotta al di fuori della Cina entro le medesime tempistiche.

iPhone: un quarto della produzione in India entro il 2025

Apple, al pari di altri grandi produttori tech, ha cominciato a lavorare già da diversi anni a questa parte per cercare di dipendere in misura sempre minore dal territorio cinese, spostando quindi la sua produzione altrove, in primo luogo Vietnam e India, appunto.

I recenti eventi di impatto globale, come la pandemia da Covid-19, la guerra commerciale tra Cina e USA e l’ipotesi dell’invasione di Taiwan, hanno fatto capire al gruppo di Cupertino quanto possa essere rischioso confinare la propria produzione solo in un paese, nonostante in fatto di logistica i vantaggi siano innegabili.

La produzione degli smartphone Apple in India è in corso già da tempo, ma inizialmente ha riguardato solo iPhone SE di prima generazione, dopodiché il gruppo di Cupertino ha deciso di ampliare gradualmente le operazioni e da inizio anno ha iniziato a produrre lì anche iPhone 13.

Da tenere presente che attualmente Apple si affida a due partner storici: Foxconn che produce iPhone 13 ed entro fine anno pure il nuovissimo iPhone 14 e Wistron che si occupa della produzione del SE e di iPhone 12, ma è altamente probabile che per il futuro modello di “melafonino” le fabbriche in India partano in contemporanea con quelle degli altri paesi.