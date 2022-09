Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: preordine confermato

Ancora un paio di settimane e conosceremo ogni dettaglio a proposito di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i due smartphone Google che puntano a definire nuovi standard di riferimento all’interno dell’ecosistema Android. La presentazione, come già anticipato, andrà in scena giovedì 6 ottobre, quando in Italia saranno le ore 16:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su YouTube. Grazie a qualcosa di molto simile a un auto-spoiler, da oggi sappiamo quando prenderà il via la fase di preordine.

Preordine per Pixel 7 e Pixel 7 Pro dal 6 ottobre

A svelarlo è un nuovo video promozionale condiviso dallo stesso gruppo di Mountin View, visibile qui sotto, accompagnato dall’ormai tradizionale hashtag #TeamPixel. Si apre con un disclaimer: Le persone sono reali possessori di Google Pixel, pagate per le loro storie . È però nella parte conclusiva della clip che compare la data.

Il 6 ottobre, lo stesso giorno della presentazione, prenderà via la fase di preordine. Al momento non abbiamo modo di sapere se coinvolgerà fin da subito tutti i territori oppure se bigG opterà per una distribuzione progressiva.

A livello di specifiche tecniche, sappiamo che entrambi i telefoni saranno spinti dal chip Tensor G2 di ultima generazione e che ci saranno miglioramenti soprattutto al comparto fotografico. I primi benchmark a cui è stato sottoposto il modello Pro si sono rivelati incoraggianti. Il sistema operativo preinstallato sarà ovviamente Android 13.

L’evento costituirà anche l’occasione per conoscere tutto a proposito di Pixel Watch, il primo smartwatch realizzato direttamente da Google e basato su un’esperienza WearOS ottimizzata.

Alla fase di progettazione dell’orologio ha quasi certamente contribuito il team di Fitbit, oggetto di un’acquisizione messa a segno negli anni scorsi dal gruppo di Mountain View.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è dunque quella di giovedì 6 ottobre, quando andrà in scena l’evento organizzato da bigG con l’intento di dire la propria nei segmenti di mercato relativi a smartphone e smartwatch.