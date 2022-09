Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch: l'evento il 6/10

Proprio nel giorno di iPhone 14, il gruppo di Mountain View rende noto che tra meno di un mese andrà in scena l’evento di presentazione dei suoi nuovi prodotti: lo smartphone Pixel 7, il fratello maggiore Pixel 7 Pro e lo smartwatch Google Pixel Watch. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 6 ottobre, alle 16:00 ora italiana.

Evento Google, 6 ottobre: Pixel 7 e non solo

Si tratterà di un appuntamento organizzato in presenza a Williamsburg (New York), ma come ormai da tradizione trasmesso in diretta streaming sulle pagine del sito ufficiale (in esclusiva per Stati Uniti, Regno Unito e Australia) e su YouTube (per tutti). Ecco la conferma di quelli che saranno i nuovi dispositivi protagonisti dell’incontro.

La lineup includerà Pixel 7, Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch. Annunceremo anche aggiunte al portfolio Nest per la smart home.

Saranno tutti messi subito in vendita attraverso lo store ufficiale. Si tratta dello stesso trio già avvistato in occasione dell’evento I/O 2022 andato in scena nel mese di maggio. Ai due smartphone si affiancherà il primo smartwatch progettato internamente da bigG, grazie anche al supporto del team Fitbit acquisito negli anni scorsi.

I telefoni saranno dotati al lancio del sistema operativo Android 13 e dei chip Tensor G2 di ultima generazione, per un comparto hardware di alto profilo. L’orologio, invece, lato software potrà beneficiare di un’esperienza WearOS ottimizzata per sposarsi al meglio con un design inedito. Stando alle anticipazioni, l’indossabile includerà inoltre alcune caratteristiche pensate per un’integrazione perfetta con gli auricolari Pixel Buds Pro e Pixel Buds A-Series. Ne sapremo di più tra meno di un mese.

Nessun riferimento, invece, alle novità del catalogo Nest. Le voci di corridoio vorrebbero l’arrivo di una versione del router con supporto alla tecnologia WiFi 6E, ma l’indiscrezione è al momento da prendere con le pinze.