Pixel Watch costerà come un Apple Watch?

Google si appresta a lanciare Pixel Watch, il suo primo smartwatch, entro la fine di quest’anno.

C’è tanta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori per scoprire le caratteristiche dell’indossabile, prezzo incluso. Entreremo nella stessa fascia di Apple Watch? 9to5Google.com, che in questi mesi ha fornito diverse anticipazioni in merito, fa chiarezza.

Google Pixel Watch: quanto costerà il nuovo smartwatch?

Google lancerà Pixel Watch con un modello Bluetooth/WiFi e una variante comprensiva di connessione LTE. Stando a quanto riferiscono le fonti del portale, il prezzo di partenza sarà di 399 dollari negli Stati Uniti. I piani possono ovviamente cambiare da qui al lancio, ma è lecito attendersi prezzi inferiori nel caso di dispositivi venduti da operatori telefonici.

Si tratterebbe dello stesso prezzo del modello base di Apple Watch Series 7, quello fornito soltanto di connettività Bluetooth e WiFi. Il Samsung Galaxy Watch 5 ha un costo di attacco di 279 dollari mentre il Watch 5 Pro arriva a 449.

In buona sostanza la risposta è sì, se le indiscrezioni sono corrette, Pixel Watch si inserirà nella stessa fascia di prezzo della concorrenza rappresentata da Apple e Samsung. La data di lancio, se le cose non cambieranno, sarà inserita all’interno del prossimo autunno, insieme ai nuovi smartphone Pixel 7 e 7 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.