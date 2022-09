iPhone 14: segui qui l'evento Apple in diretta

iPhone 14 sta per arrivare. Ancora poche ore e conosceremo tutti i dettagli del nuovo smartphone di Cupertino, grazie all’evento Far Out (Oltre ogni oltre) organizzato da Apple per questa sera. È possibile seguirlo live per assistere alla presentazione del dispositivo, che promette di definire un nuovo standard di riferimento all’interno del mercato mobile.

Apple, Far Out (Oltre ogni oltre): la presentazione di iPhone 14

Come sempre, le voci di corridoio circolate negli ultimi mesi hanno anticipato molte delle peculiarità che lo caratterizzeranno. Sono attese novità importanti soprattutto dal punto di vista del design, più nel dettaglio per quanto riguarda la configurazione del notch all’interno del display. Non è da escludere nemmeno il lancio di un servizio inedito che consentirà di ottenere il telefono in abbonamento. L’appuntamento è fissato per le 19:00 (ora italiana), con la diretta streaming su YouTube: è sufficiente un click sul player qui sotto.

iPhone 14 non sarà il solo protagonista dell’evento Far Out (Oltre ogni oltre). Stando alle anticipazioni, ci sarà spazio anche per new entry del catalogo Apple Watch con il debutto di una versione Pro caratterizzata da una cassa di tipo rugged adatta agli ambiti di utilizzo più estremi.

La mela morsicata potrebbe poi introdurre AirPods Pro 2, la seconda generazione dei suoi auricolari wireless top di gamma. Dovrebbero includere il chip H1 progettato internamente, il supporto al codec LC3 e alla tecnologia Bluetooth 5.2, senza però stravolgimenti dal punto di vista del design.

Non è del tutto da escludere che possa giungere qualche informazioni ufficiale a proposito dei progetti messi in campo dal gruppo per quanto concerne realtà aumentata e realtà mista.

Infine, lato software, conosceremo con tutta probabilità le date di lancio dei nuovi sistemi operativi. Si tratta di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 e tvOS 16.