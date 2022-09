iPhone 14, un video mostra come funziona il doppio notch

Manca ormai pochissimo alla presentazione della nuova famiglia di smartphone iPhone 14, con l’evento del 7 settembre dietro l’angolo, ma i rumor e le indiscrezioni sul melafonino continuano ad arrivare senza sosta.

Una clip trapelata in rete nelle scorse ore ci mostra come Apple avrebbe intenzione di dissimulare l’effetto del doppio foro che troveremo sulla parte frontale dello smartphone. Ricordiamo infatti che il nuovo dispositivo della mela morsicata avrà praticamente due fori nella parte alta che ospiteranno la fotocamera selfie e il sistema di sicurezza Face ID.

Il filmato è stato rimosso, segno che probabilmente anticipava qualcosa di vero. A questo punto non ci rimane che attendere mercoledì prossimo per scoprirlo.

iPhone 14: il “trucco” software per mascherare il doppio foro

Se fisicamente la parte frontale alta dei nuovi iPhone presenterà effettivamente un doppio foro, dall’altra Apple avrebbe anche studiato un sistema per oscurare i pixel tra i due ritagli. Una soluzione pensata per motivi estetici, ma evidentemente anche per motivi pratici.

Si pensa che il colosso di Cupertino potrebbe sfruttare la nuova zona per dare spazio ai nuovi indicatori di privacy arrivati con iOS 14, come quando un’applicazione sta usando attivamente il microfono o la fotocamera del dispositivo. Questo potrebbe liberare spazio agli angoli del display per offrire un aspetto più minimal oppure ospitare altre icone di stato.

Altre indiscrezioni sostengono che Apple sfrutterà il ritaglio per ridisegnare del tutto la barra di stato e lo farà esclusivamente proprio per iPhone 14. Le voci di corridoio e i render sono diversi, tra chi parla di un design più classico e altri di una piccola rivoluzione: d’altro canto, potrebbe essere utile per vedere il ritorno delle informazioni complete sulla batteria, con tanto di percentuale e icona.

Tanti rumor, tanti dubbi che scioglieremo solo tra qualche giorno. Di iPhone 14 sembra che sappiamo tutto e il contrario di tutto: mercoledì finalmente il reveal ufficiale.