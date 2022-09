iPhone: il servizio in abbonamento arriva domani?

L’evento che Apple ha fissato per domani non dovrebbe essere solo l’occasione per presentare iPhone 14 e Apple Watch 8, ma pure la circostanza in cui il gruppo di Cupertino provvederà a rendere noto il suo sistema per acquistare gli smartphone in abbonamento, già vociferato mesi addietro.

iPhone: servizio di abbonamento hardware in arrivo

A riferirlo è stato Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui, appunto, tra poche ore il gruppo della “mela morsicata” dovrebbe togliere i veli al servizio di abbonamento hardware che permetterà agli utenti di acquistare gli iPhone.

Il funzionamento del servizio sarebbe il seguente: pagando una quota mensile gli utenti dovrebbero essere in grado di ricevere un nuovo iPhone e una serie di servizi in bundle, come Apple TV+ o dello spazio di archiviazione aggiuntivo su iCloud.

Inoltre, si tratterebbe di una soluzione in qualche maniera legata ad Apple One, il pacchetto di servizi già disponibile, ma per il momento non è chiaro quali possano essere i prezzi, anche se è praticamente da dare per certo che saranno più elevati rispetto a quanto attualmente proposto dall’iPhone Upgrade Program che ha costi a partire da 35,55 dollari al mese ed è variabile a seconda del “melafonino” scelto.

Ad ogni modo, Mark Gurman non prevede esplicitamente il lancio del servizio durante l’evento di domani, ma sostiene che potrebbe arrivare entro fine la fine dell’anno corrente. Ovviamente, però, avrebbe molto più senso lanciare un nuovo servizio di abbonamento per iPhone durante la presentazione di un nuovo iPhone e non in un secondo momento.