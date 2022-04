iPhone in abbonamento, ecco quanto costerebbe

Del fatto che Apple avesse intenzione di vendere i futuri modelli di iPhone su abbonamento, al fine di mitigare l’aumento dei prezzi dei chip e per evitare ai clienti una spesa eccessiva, se ne era iniziato a parlare nei giorni scorsi. Nel corso delle ultime ore, invece, sono emersi i dettagli riguardo quelli che potrebbero essere i prezzi del “melafonino” qualora venisse effettivamente proposta una soluzione del genere.

iPhone: ecco i prezzi dell’abbonamento mensile

A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua newsletter settimanale Power On. Secondo l’insider, il costo sarebbe leggermente più basso rispetto a quello dell’iPhone Upgrade, l’attuale programma di rateizzazione della durata di due anni lanciato dal colosso di Cupertino, ma in tal caso gli utenti non diventerebbero mai proprietari effettivi del dispositivo, cosa che invece ad oggi possono scegliere di fare al termine della rateizzazione.

I prezzi negli Stati Uniti potrebbero essere i seguenti.

iPhone 13: $35 al mese

iPhone 13 Pro: $45 al mese

iPhone 13 Pro Max: $50 al mese

Con queste cifre, nell’arco di tre anni un iPhone 13 costerebbe 1.260$, contro un prezzo di vendita attuale di 799$ per la versione da 128 GB e di 1.099$ per la variante da 512 GB. Apple, dunque, potrebbe guadagnare tra i 160$ e i 460$ con un piano triennale per un modello “base” di iPhone 13, il quale potrebbe essere successivamente rivenduto dall’azienda come device usato. I prezzi in Europa potrebbero essere analoghi o leggermente più alti.

Pare poi che l’abbonamento non includerà alcun piano tariffario per chiamate, messaggi e Internet mobile, mentre ad essere compreso sarebbe Apple One, che al momento costa 14,95€/mese e offre Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio su iCloud. Non è neppure da escludere l’ipotesi che nell’abbonamento possa venire inserito il supporto clienti di AppleCare.