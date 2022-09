Pixel 7 Pro, il nuovo video unboxing ci mostra la versione retail

Pixel 7 Pro, il nuovo flagship Google che sarà presentato nelle prossime settimane, continua ad essere il protagonista di indiscrezioni e video trapelati.

Questa volta in rete è stato distribuito un filmato che mostra addirittura l’unboxing della versione destinata ai negozi. Il video sembra provenire dal Bangladesh e ci offre di fatto un assaggio di quello che sarà lo smartphone nel suo modello definitivo.

Pixel 7 Pro: lancio sempre più vicino, eccolo in un video unboxing

Trattandosi della versione pronta per la vendita al dettaglio, l’unità di Pixel 7 Pro mostrata in questo video è perfettamente funzionante e presenta anche il logo di Google all’avvio. Per il resto, non ci sono sorprese, essendo uno smartphone che è stato protagonista di diversi leak in questi mesi.

Lol, someone already unboxed a real, retail ready Google Pixel 7 Pro 😅 I'm so looking forward to seeing something other than this black color. https://t.co/Bl8Lnn65yI pic.twitter.com/fIpZ0YBTmi — M. Brandon Lee THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 3, 2022

Il design rispecchia lo stile visto con Pixel 6 Pro, seppur con qualche modifiche: la barra della fotocamera sembra un tutt’uno con i bordi, mentre obiettivo principale e ultragrandangolo sono adesso raggruppati insieme.

Sul fronte della scheda tecnica, le specifiche di base potrebbero essere le stesse del predecessore, con le naturali evoluzioni e migliorie di uno smartphone di nuova generazione. Pare che sarà un telefono leggermente più grande e pesante, il che fa pensare alla presenza di una batteria dalla maggior capacità.

Pixel 7 e 7 Pro saranno disponibili in pre-order, stando alle voci di corridoio, dal 6 ottobre per essere lanciati poi la settimana seguente.

