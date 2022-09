Android 14 supporterà la connessione satellitare

Tra le funzionalità di Android 14 ci sarà anche il supporto alla connettività satellitare. A confermarlo è stato Hiroshi Lockheimer, vicepresidente senior per le piattaforme e gli ecosistemi di Google, che nel suo cinguettio su Twitter aveva parlato della prossima versione del sistema operativo.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022