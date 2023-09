Xiaomi 13T e 13T Pro arrivano in Italia

Durante l’evento organizzato a Berlino sono stati presentati i nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro. I due smartphone hanno specifiche inferiori a quelle della serie Xiaomi 13, ma il produttore cinese ha conservato alcune caratteristiche avanzate, come le ottiche Leica. I prezzi sono ovviamente più bassi. Possono essere già acquistati sullo store ufficiale o su Amazon.

Xiaomi 13T e 13T Pro: specifiche e prezzi

I nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro sono esteticamente identici. Entrambi hanno uno schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2712×1220 pixel, refresh rate variabile fino a 144 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Le differenze sono nascoste all’interno degli smartphone.

Lo Xiaomi 13T integra il processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Lo Xiaomi 13T Pro integra invece il processore MediaTek Dimensity 9200+, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0.

Entrambi hanno tre fotocamere posteriori con ottiche Leica: standard da 50 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel. I due smartphone offrono le stesse funzionalità fotografiche, ma solo lo Xiaomi 13T Pro registra video a risoluzione 8K, grazie al processore più potente. La fotocamera frontale ha un sensore da 20 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con Dolby Atmos, lettore di impronte digitale in-display e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 Watt (13T) e 120 Watt (13T Pro). Il sistema operativo è Android 13 con MIUI 14. Xiaomi promette quattro aggiornamenti per Android e patch di sicurezza per cinque anni.

I due smartphone sono disponibili nelle colorazioni nero, verde e blu, sia con cover in vetro che in pelle vegana. Questi sono i prezzi per il mercato italiano:

