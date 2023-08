Xiaomi MIX Fold 3: nuovo smartphone pieghevole

La risposta di Xiaomi al Galaxy Fold5 di Samsung si chiama MIX 3 Fold. Il nuovo smartphone pieghevole offre diversi miglioramenti hardware rispetto al precedente modello, tra cui il processore Snapdragon 8 Gen 2 e la fotocamera con teleobiettivo a periscopio, sviluppata in collaborazione con Leica. Presente anche la ricarica wireless. Purtroppo non è disponibile (ufficialmente) in Europa, ma solo in Cina.

Xiaomi MIX Fold 3: specifiche e prezzo

Il nuovo Xiaomi MIX Fold 3 è più sottile rispetto al MIX Fold 2. Lo spessore è 10,86 millimetri quando chiuso (-8,6%) e 5.26 millimetri quando aperto (-12,5%). Lo smartphone è anche più leggero (255 grammi). La cerniera in acciaio ultra resistente supporta fino a 500.000 aperture/chiusure. Gli schermi principale (interno) Eco OLED Plus ed esterno AMOLED hanno ancora diagonali di 8,025 pollici (2160×1916 pixel e 120 Hz) e 6,56 pollici (2.520×1.080 pixel), ma è stata usata la tecnologia Samsung E6 che migliora la luminosità e riduce i consumi.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Gen 2, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512/1024 GB di storage UFS 4.0. La batteria da 4.800 mAh supporta la ricarica rapida tramite porta USB (67 Watt) e wireless (50 Watt): 100% in 50 e 40 minuti, rispettivamente.

Il nuovo modulo fotografico posteriore è formato da quattro fotocamere: 50 megapixel (standard), 12 megapixel (ultra grandangolare), 10 megapixel (teleobiettivo da 75 millimetri) e 12 megapixel (teleobiettivo a periscopio da 115 millimetri). Sono presenti altre due fotocamere (interna ed esterna) da 20 megapixel.

Gli utenti possono scegliere un telaio in fibra composita o in vetro. I prezzi sono 8.999 yuan (12GB+256GB), 9.999 yuan (16GB+512GB) e 10.999 yuan (16GB+1TB). Come detto, lo smartphone pieghevole è disponibile solo in Cina. Forse sarà possibile acquistarlo attraverso canali non ufficiali, ma si dovrebbe trovare anche la versione italiana o inglese di MIUI Fold 14 (basato su Android 13).