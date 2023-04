Xiaomi 13 Ultra: fotografia professionale con Leica

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo top di gamma Xiaomi 13 Ultra che si aggiunge agli altri tre modelli della serie, ovvero Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Lite. La fotografia è ovviamente il punto di forza dello smartphone, testimoniato dall’uso di sensori Sony e di lenti Leica. L’enorme modulo posteriore ospita quattro fotocamere da 50 megapixel.

Xiaomi 13 Ultra: specifiche e prezzo

La collaborazione con Leica ha permesso di sviluppare un sistema composto da quattro fotocamere, denominato VARIO-SUMMICRON 1:1.8-3.0/12-120 ASPH, che copre lunghezze focali tra 12 e 240 millimetri (con In-Sensor-Zoom). In dettaglio, la fotocamera principale ha un sensore Sony IMX989 da 1 pollice con pixel da 1,6 micrometri e risoluzione di 50 megapixel, apertura variabile f/1.9-4.0, lunghezza focale di 23 millimetri e 8 lenti asferiche.

Anche le altre fotocamere hanno sensori da 50 megapixel (Sony IMX858), ma cambiano le ottiche: ultra grandangolare (12 millimetri) con funzionalità macro da 5 centimetri, teleobiettivo 3.2x (75 millimetri) e super teleobiettivo 5x (120 millimetri). Sono supportate molte tecnologie Leica, oltre alla registrazione 8K a 24 fps e la fotografia notturna. La fotocamera frontale in-display ha un sensore da 32 megapixel.

Lo schermo AMOLED, protetto dal Gorilla Glass Vctus, ha una diagonale di 6,73 pollici e una risoluzione WQHD+ (3200×1440 pixel). Supporta refresh rate variabile (1-120 Hz), Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG. Lo Xiaomi 13 Ultra resiste all’acqua (IP68) e possiede una cover in pelle sintetica antibatterica.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Gen 2, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0. Il sistema di raffreddamento LiquidCool è composto da camera di vapore e lamine in grafite. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Galileo e 5G. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con Dolby Atmos, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90 Watt, wireless da 50 Watt e wireless inversa.

Il sistema operativo è Android 13 con MIUI 14. Lo smartphone sarà disponibile in Cina dal 21 aprile. Arriverà in Italia nel corso dei prossimi mesi. I prezzi sono compresi tra 5.999 e 7.299 RMB, ovvero tra 796 e 969 euro al cambio attuale (tasse escluse). A titolo di confronto, lo Xiaomi 13 Pro costa 1.399,90 euro (in offerta su Amazon a 1.279 euro).

