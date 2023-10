Xiaomi 14 e 14 Pro: primi smartphone con HyperOS

A distanza di appena un mese dal debutto internazionale della serie Xiaomi 13T, il produttore cinese ha svelato i nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro. Si tratta dei primi smartphone con processore Snapdragon 8 Gen 3 e il nuovo sistema operativo HyperOS che verrà installato anche su tablet, smartwatch, smart TV, smart speaker e fotocamere.

Xiaomi 14 e 14 Pro: specifiche complete

La principale differenza tra i due modelli è rappresentata dallo schermo. Xiaomi 14 ha un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione di 2670×1200 pixel, mentre Xiaomi 14 Pro ha una schermo OLED da 6,73 pollici con risoluzione di 3100×1440 pixel. Entrambi hanno un refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità massima di 3.000 nit e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 GB di RAM LPDDR5 (8 GB solo per Xiaomi 14) e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0 (128 GB solo per Xiaomi 14). La fotocamera frontale in-display da un sensore da 32 megapixel. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 50 megapixel. Le ottiche ultra grandangolari e tele sono le stesse per i due smartphone. Cambiano invece le lenti Leica per la fotocamera principale: apertura fissa f/1.6 per Xiaomi 14 e apertura variabile f/1.42 – f/4.0 per Xiaomi 14 Pro.

Le altre specifiche sono: connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo (Dolby Atmos), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi e certificazione IP68. Le batterie hanno una capacità di 4.610 mAh (Xiaomi 14) con ricarica rapida da 90 Watt e 4.880 mAh (Xiaomi 14 Pro) con ricarica rapida da 120 Watt. È disponibile anche la ricarica wireless (50 Watt) e wireless inversa (10 Watt).

Come detto, il sistema operativo è HyperOS, che sostituisce il precedente MIUI. È il frutto di sei anni di sviluppo e combina Linux con il sistema proprietario Xiaomi Vela per offrire prestazioni elevate attraverso un’efficace gestione delle risorse. Non supporta solo gli smartphone, ma l’intero ecosistema del produttore cinese. La versione internazionale verrà distribuita nel primo trimestre 2024 per alcuni dispositivi.

