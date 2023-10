HyperOS è il nuovo sistema operativo di Xiaomi

La presentazione della serie Xiaomi 14 è attesa entro fine mese, ma a rubare la scena in casa Mi è oggi un altro annuncio: quello di HyperOS. Si tratta di un nuovo sistema operativo, destinato non solo ai telefoni, ma anche agli altri prodotti del proprio catalogo, che spazia dagli indossabili agli apparecchi per la smart home.

Xiaomi 14 in arrivo con a bordo HyperOS

Fin dal suo esordio nel settore degli smartphone, risalente a ormai 12 anni fa, il brand ha utilizzato MIUI, una personalizzazione della piattaforma resa disponibile da Google, con tutta probabilità ora destinata al pensionamento. Una scelta che gli ha permesso, nel tempo, di guadagnare consensi e market share, fino ad arrivare a giocare un ruolo da protagonista. Ecco quanto reso noto dal CEO e fondatore Lei Jun.

Oggi segna un momento storico. Dopo anni di lavoro collettivo, il nostro nuovo sistema operativo, Xiaomi HyperOS, è pronto per fare il suo debutto ufficiale sulla serie Xiaomi 14.

L’ecosistema di prodotti Xiaomi è in continua espansione e mira, tra le altre cose, a interessare anche l’ambito automotive, con il debutto di auto elettriche. Riportiamo in forma tradotta il post condiviso sul social network cinese Weibo da Lei Jun, che fa riferimento alla propria visione legata alla Internet of Everything.

HyperOS si basa sull’integrazione tra la piattaforma profondamente evoluta di Android e il sistema Vela sviluppato internamente, andando a riscrivere completamente l’architettura sottostante e gettando le basi della Internet of Everything per decine di miliardi di dispositivi e connessioni del futuro.

Non sono giunte conferme in merito alle funzionalità in dotazione né alle caratteristiche dell’interfaccia di HyperOS. Per saperne di più, non rimane che attendere la presentazione ufficiale della serie Xiaomi 14, ormai vicina, data quasi per certa entro fine ottobre. L’esordio del nuovo sistema operativo dovrebbe avvenire fin da subito a livello internazionale.