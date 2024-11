Xiaomi 14T diventa lo smartphone da acquistare, sconto 200€

Uno smartphone senza freni capace di regalarti delle prestazioni non eccezionali ma di più. Xiaomi 14T è un modello da non farsi scappare e se hai un budget medio è il best buy della sua categoria. Con display ampio, fotocamera Leica e prestazioni scattanti. Puoi acquistarlo a soli 449€ su Amazon approfittando di uno sconto del 31% (200 euro) sul prezzo di listino, cosa aspetti?

Xiaomi 14T, uno smartphone che non si fa superare

Bello dal punto di vista estetico e molto moderno nelle linee. Xiaomi 14T è lo smartphone definitivo che unisce bellezza a design ergonomico passando per potenza e prestazioni. Insomma, come aver preso le migliori qualità della concorrenza e averle unite in questo colosso qui presente. Disponibile in diverse colorazioni, puoi scegliere quella che più ti piace.

Ma veniamo a noi, questo smartphone monta un display da 6,67 pollici arricchito a Intelligenza artificiale con un refresh rate fissato a 144Hz. Questo significa che non solo ti godi uno spettacolo bello ampio ma giri tra le applicazioni e non fai a meno di streaming e gaming mobile ne quotidiano.

L’esperienza è premium sotto tutti i punti di vista potendo sfruttare un processore potente unito a ben 12GB di RAM e 256GB di memoria. In altre parole non ci sono lag, rallentamenti e anche se apri ottanta applicazioni in background, il telefono va alla grande.

Un’altra caratteristica saliente? L’apparato fotografico con obiettivo Leica Summilux per scatti che sono al pari del professionale. In qualsiasi situazione luminosa e anche se ti muovi hai video e fotografie che potrebbero essere meritevoli del premio di Venezia!

Goditi la batteria che non finisce mai e resta sempre sul pezzo con la ricarica da 67W che in pochissimi minuti ti fa ritornare operativo.

A soli 449€ su Amazon, Xiaomi 14T è lo smartphone di cui non fare assolutamente a meno. Collegati in pagina dove ti aspetta uno sconto di 200€ che fa crollare il prezzo e aggiungilo al tuo carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.