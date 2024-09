Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro ufficiali: tutto sui nuovi smartphone

C’è ancora una volta il comparto fotografico tra i punti di forza dei nuovi Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, come per le generazioni precedenti. Grazie alla collaborazione ormai di lunga data con Leica, il brand ha integrato nei due smartphone un mix di hardware, software e funzionalità IA, mettendolo al servizio di chi vuol acquisire immagini di qualità in ogni situazione, anche con le condizioni di illuminazione più sfavorevoli. Non a caso, lo slogan scelto per il lancio è Rivela la notte . Sono già in vendita.

Specifiche e prezzi dei nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro

Partiamo proprio da questo aspetto. Xiaomi 14T ha dalla sua una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 50 e 12 megapixel. Quello principale è un Sony IMX906 con ottica Leica VARIO-SUMMILUX, affiancato da un teleobiettivo e da una lente ultragrandangolare, così da coprire ogni esigenza. Il resto lo fanno filtri e stili studiati ad hoc dall’azienda tedesca.

Tra le altre specifiche tecniche figurano il display CrystalRes da 6,67 pollici con pannello AMOLED, frequenza di aggiornamento da 144 Hz e risoluzione 2712×1220 pixel, il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria interna, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, supporto Dual SIM e batteria da 5.000 con HyperCharge da 67 W. Le colorazioni disponibili sono quattro: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black e Lemon Green.

Il top di gamma, la variante Pro, potenzia ancor di più il comparto fotografico con il sensore principale Light Fusion 900 da 50 megapixel. Inoltre, può contare sul processore MediaTek Dimensity 9300+, fino a 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 7 e ricarica rapida da 120 W. In questo caso, si ferma a tre il numero delle varianti di colore previste: Titan Gray, Titan Blue e Titan Black.

I nuovi Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro sono disponibili da oggi con prezzi da 649,90 euro per il modello base, mentre il fratello maggiore è in vendita da 799,90 euro.