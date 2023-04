Xiaomi Band 8 ufficiale: torna il wearable amato da tutti!

Xiaomi ha tenuto il suo ultimo imponente evento di presentazione della linea di device di ultima generazione. In questa occasione speciale, ad esempio, ha esordito sul mercato del Dragone lo smartphone Xiaomi 13 Ultra, caratterizzato da un maestoso comparto fotocamera firmato Leica. Il secondo pezzo da novanta, però, è Xiaomi Band 8, wearable chiamato altrimenti Xiaomi Smart Band 8.

Quali sono le sue specifiche tecniche e, soprattutto, quanto costerà in Italia? Trattandosi del dispositivo indossabile più amato al mondo, per design e convenienza, non ci resta che gettarci tra i dettagli diffusi dal produttore.

Scopriamo Xiaomi Band 8

Design che vince non si cambia. Ancora una volta la smartband Xiaomi per eccellenza approda con il suo corpo a capsula, con una peculiarità rispetto alla versione precedente: il supporto a molteplici opzioni di attacco a cinturini o ciondoli, cosicché Xiaomi Band 8 possa essere utilizzato in più posizioni, diventando ancor più versatile. In dotazione viene fornito, come da prassi, il cinturino in silicone con attacco alle estremità, ma è possibile acquistare varianti premium – anche in pelle e in metallo – o alternative più compatte per collocarlo in posizioni più insolite, come tra i lacci delle scarpe.

Lo schermo in dotazione è un AMOLED da 1,62 pollici, la cui risoluzione risulta pari a 490 x 192 pixel. Aumenta la luminosità massima supportata rispetto a Xiaomi Smart Band 7, arrivando a un limite di 600 nit, e non manca il supporto all’Always-On per avere sempre accesso alle informazioni chiave. La capsula pesa poi 27 grammi e ha dimensioni pari a 48 x 22,5 x 10,99 mm.

Lato funzionalità notiamo il supporto a oltre 150 modalità sportive e la dotazione dei classici sensori per il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco; per la personalizzazione, infine, figura la compatibilità con oltre 200 quadranti mediante l’app ufficiale offerta da Xiaomi.

Sfortunatamente la smartband Xiaomi Band 8 giunge senza GPS, probabilmente per introdurla all’interno di una versione Pro del medesimo device; tuttavia, notiamo la presenza della tecnologia NFC per i pagamenti contactless. Dulcis in fundo, sul fronte autonomia il produttore stima un minimo di 6 giorni con AoD attivo e un massimo di 16 giorni senza AoD, grazie alla cella da 190 mAh di capienza.

Quando arriva in Italia?

Il lancio di Xiaomi Band 8 porta il dispositivo indossabile soltanto in Cina, almeno per qualche mese: il prezzo attuale è fissato a 31 euro al cambio per la versione senza NFC, o 37 euro al cambio per la variante con tale tecnologia. Nelle prossime settimane possiamo aspettarci un comunicato ufficiale ad hoc da parte di Xiaomi per il mercato nostrano.