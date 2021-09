Xiaomi, cacciavite elettrico 69 in 1: una GENIALATA a 31€

Del cacciavite elettrico professionale Xiaomi Wowstick, in kit da 69 pezzi, ti innamorerai. Potente motore, materiali di altissima qualità, custodia protettiva e – chicca delle chicche – luce a triplo LED per i lavori al buio. Si può chiedere di più? Certo che si: adesso su Amazon puoi ottenere un prezzo assurdo. Questo gioiellino lo porti a casa, tutto completo, a 31€ circa appena e le spedizioni sono anche rapide e gratis.

Xiaomi Wowstick: eccezionale cacciavite elettrico 69 in 1 in gran sconto

Un prodotto bellissimo esteticamente. Si vede subito che è un prodotto premium e non di bassa qualità. Il corpo principale è robusto e realizzato per garantirti il massimo dell'ergonomia: sarà più semplice impugnarlo e lasciare che il motore rotante avviti o sviti quello che ti serve. I tuoi lavori di precisione saranno più semplici che mai: impossibile non trovare la punta giusta, fra le 56 in dotazione. Per i lavori nelle zone più buie, puoi sfruttare il triplo LED all'estremità, così da illuminare benissimo la zona.

Dotato di batteria integrata, non dovrai mai sostituirla, solo ricaricarla all'occorrenza. In totale, fra punte e accessori, porti a casa ben 69 pezzi. Oltre alla custodia, hai anche una praticissima basetta, sulla quale appoggiare il cacciavite, mentre ad esempio lo stai utilizzando, ma devi posarlo per un momento. Oppure, puoi posarlo mentre è in carica. Insomma, con questo gioiellino niente è lasciato al caso.

La cosa interessante è che ora porti a casa tutto in in kit a 31€ circa appena da Amazon: completa rapidamente l'ordine approfittare della promozione e avere questo cacciavite elettrico di Xiaomi Wowstick spendendo pochissimo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.