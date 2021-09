Xiaomi: con questa LED Desk lamp stai una favola

Se sei alla ricerca di un sistema d'illuminazione perfetto per la tua scrivania, la Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S è in offerta su eBay. Super semplice ma intuitiva ed elegante diventa tua a soli 32,99€ ossia con uno sconto effettivo di diciassette euro.

Non devi preoccuparti delle spedizioni visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S: un nome un po' lungo, ma qualità eccelse

Bella esteticamente, questa lampada proposta da Xiaomi non solo è intelligente e la adatti alle tue esigenze, ma rappresenta altresì un bel pezzo di design da esporre sulla tua scrivania. In colorazione bianca ha quel tocco minimal che fa da padrone nei prodotti del colosso e fidati se ti dico che non ti fa pentire dell'acquisto.

Grazie alle tecnologie integrate al suo interno è compatibile con Mijia, Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home. Quindi la gestisci un po' come vuoi. L'importante è sapere che è dotata di una manopola altamente sensibile che puoi roteare per regolare la luminosità e la temperatura della luce. Inoltre se la clicchi hai la possibilità di attivare anche diverse modalità specifiche come quella per la lettura o per il PC.

La regoli un po' come preferisci anche grazie al suo braccio che ti permette di modificare l'angolazione della luce con un solo tocco.

Insomma, è veramente bellina e utile. Quindi se sei interessato non fartela scappare su eBay a soli 32,99€. La ordini e diventa tua nel giro di qualche giorno e senza costi aggiuntivi considerato che le spese di spedizione sono gratuite.

Il venditore è affidabile: ha un grado di soddisfazione del cliente del 100% quindi non avere timori.