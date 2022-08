Xiaomi Days: coupon del 20% su smartphone e accessori

Pioggia di sconti su eBay per gli Xiaomi Days di agosto, un periodo di offerte e promozioni riservate agli appassionati del colosso tech cinese. Fino al 31 agosto, sul noto ecommerce è possibile acquistare smartphone, smartwatch, cuffiette ed altri accessori Xiaomi con un sconto netto del 20%, basta inserire il seguente coupon in fase di check out.

Codice sconto: “XIAOMIFESTAGO22”

Xiaomi Days, le migliori offerte attive

Abbiamo selezionato una serie di dispositivi in offerta in occasione degli Xiaomi Days su eBay. I seguenti prodotti, scontati del 20% tramite il suddetto codice coupon, sono acquistabili sul noto ecommerce con disponibilità limitata. Meglio affrettarsi per approfittare dell’offerta prima che le scorte si esauriscano.

Xiaomi Redmi Note 11 sconto di 59€

Ottimo entry-level, perfetto per chi vuole spendere poco per uno smartphone ma senza rinunciare a prestazioni di buon livello e ad un comparto fotografico molto interessante.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sconto di 10€

Raggiungono il minimo storico le nuove Buds 3 Pro, le cuffiette true wireless di punta del marchio Redmi, dotate di tante funzioni avanzate e disponibili in varie colorazioni.

Xiaomi Redmi Buds 3 sconto di 8€

Ottime cuffie bluletooth, ideali per chi vuole spendere meno rispetto alla variante Pro, pur mantenendo una qualità sonora degna di nota.

Xiaomi Vacuum Mop 2C sconto di 47€

Tra i migliori robot aspirapolvere in commercio su questa fascia di prezzo, controllabile tramite l’app per smartphone e in grado anche di mappare la casa per una pulizia completa ed accurata.

Xiaomi Mi Pad 5 sconto di 75€

Lo sconto più corposo coinvolge l’ottimo Mi Pad 5, a mani basse uno dei tablet Android più interessanti in commercio, grazie ad un rapporto qualità/prezzo piuttosto interessante.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro sconto di 49€

In questa calda stagione, dotarsi di un buon ventilatore è indispensabile e questo modello Xiaomi da ben 24W è davvero perfetto. Si tratta di un modello a piantana, ben costruito e caratterizzato da un design elegante e total white.

Per approfittare delle offerte Xiaomi su eBay è sufficiente accedere alla pagina ufficiale degli Xiaomi Days 2022. Una volta aggiunto al carrello il prodotto preferito, basta digitare il codice sconto “XIAOMIFESTAGO22” e varrà immediatamente applicato uno sconto del 20% sul prezzo finale.

