Xiaomi e Redmi: in offerta su eBay i prezzi migliori

C’è un periodo dell’anno dove ognuno di noi riflette sulla possibilità di cambiare smartphone o acquistare un tablet. Non c’è però periodo dell’anno migliore rispetto a questo per decidere effettivamente di farlo. Dico questo perché in questo periodo, con l’arrivo delle promozioni dell’11/11 e, successivamente, del Black Friday, diversi store decidono di applicare sconti incredibili su alcuni modelli. È il caso di eBay, che ancora per poco tempo ha deciso di mettere in promozione diversi Xiaomi e Redmi che a breve vedremo in maniera più approfondita.

Redmi Note 11

Iniziamo da questo cavallo di battaglia di casa Redmi, il modello Note 11 ha veramente riscosso grande successo in quanto abbina in maniera impeccabile stile e rapporto qualità/prezzo.

Versione 4+128 Gb

In questa versione un po’ più economica con 4 Gb di RAM, ci porteremo a casa comunque uno smartphone di tutto rispetto, che vanta uno schermo da 6,43 pollici Full HD con ben quattro fotocamere esterne (50MP + 8MP + 2MP + 2MP) e una frontale da 13MP.

Piena compatibilità con standard quali Bluetooth e GPS e un refresh rate da ben 90 Hz.

La versione 4+128 Gb aveva inizialmente un prezzo di 199€, ma con uno sconto del 15% potrete acquistarlo a soli 179€. Che aspetti?

Versione 6+128 Gb

Per chi vuole prestazioni in più non può che optare per la versione 6+128Gb, i due gigabyte in più sono sinonimo di fluidità e performance. La batteria di questo smartphone, da 5000 mAh, assicura una giornata stress ed è pienamente compatibile con la ricarica rapida da 33W.

Questa versione ben più prestante della precedente era invece prezzata a 209€, anch’essa però potrà beneficiare di uno sconto del 15% che farà abbassare il prezzo a 188€.

Xiaomi Pad 5

Uno dei tablet attualmente più completi sul mercato con un prezzo già di base molto conveniente è sicuramente lo Xiaomi Pad 5. Infatti questo tablet vanta un processore Qualcomm Snapdragon 860 con 6GB di RAM. Camera esterna da 13MP e interna da 8MP.

Batteria decisamente generosa da 8720 mAh con ricarica fino a 22.5 W. Completa compatibilità con WiFi, Bluetooth 5.0 e USB-C. Il display è sicuramente il punto forte del tablet, vantando una risoluzione WQHD+ a 120 Hz assicurando prestazioni senza precedenti.

Questo tablet dalle performance veramente straordinarie costava 365€ però potrete approfittare di un incredibile sconto del 15% per acquistarlo a soli 328.5€. Non indugiare,

Redmi 9C NFC

Ma adesso lasciamo spazio ad una fascia di prezzo più bassa ma che comunque preserva qualità e prestazioni sufficienti. Stiamo parlando dell’entry-level Xiaomi Redmi 9C NFC, modello con un processore Helio G35 Octa Core e 3 GB di RAM, sufficienti comunque per un’esperienza più che godibile.

Batteria da 5000 mAh, supporto della ricarica fino a 10 W. Piena compatibilità agli standard WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e OTG. Lo schermo ha una risoluzione 720×1600 HD per una dimensione di 6,53 pollici. Completiamo con il reparto fotografico che vanta tre fotocamere esterne (13MP + 2MP + 2MP) più una interna da 5 MP.

Il prezzo di questo smartphone di fascia entry-level era di 152€ ma potrete approfittare di uno sconto del 15% che farà abbassare il prezzo fino a 136.8€. Non è tutto perché per ogni prodotto acquistato, potrete godere in omaggio di un paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite. Che aspetti?

