 Xiaomi G PRO 27i è il monitor ufficiale per il gaming: una bomba Amazon
Xiaomi G PRO 27i è il monitor gaming che non lascia spazio alla competizione: prezzo allettante e prestazioni elevate per la tua scrivania.
Quale scegliere per prestazioni eccellenti e gaming senza freni? Ovviamente il monitor Xiaomi G PRO 27i. Strepitoso in tutto e per tutto, questo dispositivo è ideale se vuoi spendere un prezzo medio e non rinunciare a una fluidità elevata. Con qualità che sprizzano da ogni pixel, rende la tua postazione di ultima generazione. Per questo devi approfittare dello sconto del 26% su Amazon se lo vuoi acquistare, mettilo nel carrello a 279,90 euro invece di 379,99 euro e non perdere l’occasione.

Xiaomi G PRO 27i è un monitor gaming di ultima generazione. Il suo design cattura subito l’attenzione non solo per un aspetto moderno e altamente funzionale ma anche con il suo pannello posteriore che ti consente di collegarlo alla qualunque. Elegante, lineare e con supporto ergonomico per poterlo orientare a piacimento per adattarlo sia alla tua altezza che alle tue esigenze. Già questa caratteristica non è da sottovalutare, ma conta che ne ha ben altre che ti fanno rimanere a bocca aperta.

Xiaomi Mini LED Gaming G PRO 27i 27" MiniLED Fast IPS QHD 180Hz HDR1000 FreeSync

Il suo pannello ha una dimensione di 27 pollici ed è un mini LED dalla risoluzione 4K UHD per non lasciare neanche un dettaglio al caso. Le immagini vengono riprodotte in modalità iperdettagliata così non solo durante le ore di gioco ma anche quando ti concedi un po’ di streaming o qualche contenuto multimediale, ottieni il meglio. Entra in gioco anche l’HDR1000 con un rapporto di contrasto così elevato da rendere ogni immagine dinamica e realistica. Trattandosi di un prodotto creato ad hoc per il gaming, ci sono altri due fattori da prendere in considerazione ossia la i tempi di risposta che ammontano a 1ms e il refresh rate che è fissato a 180Hz per una fluidità senza pari.

Rimasto sbalordito? Aspetta di vederlo sulla tua scrivania e metterlo alla prova. Xiaomi G PRO 27i è il monitor gaming da non farti scappare, collegati subito e acquistalo con soli 279,90 euro invece di 379,99 euro su Amazon.

Pubblicato il 6 ott 2025

Pubblicato il 6 ott 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
6 ott 2025
