Xiaomi e IKEA insieme per smart home e IoT

Già da qualche anno passeggiando tra i corridoi di uno store IKEA è possibile imbattersi in dispositivi che strizzano l’occhio al concetto di casa intelligente, dai dispositivi smart per l’illuminazione alle basi per la ricarica wireless degli smartphone. Una volontà che si rafforza con la partnership siglata e annunciata oggi che vede il colosso dell’arredamento insieme a Xiaomi.

Xiaomi e IKEA per la Internet of Everything

L’obiettivo comune è quello di offrire prodotti e soluzioni destinati all’ambito delle smart home e a quello della Internet of Things. Nell’immediato la collaborazione si concretizza con il supporto per le lampadine della linea TRÅDFRI (compatibili con il protocollo ZigBee) garantito dalla Xiaomi IoT Platform.

Il primo paese a essere interessato dall’iniziativa è la Cina, ma non è da escludere che il raggio d’azione possa essere esteso in futuro. Così Björn Block (Business Leader di IKEA Home Smart) sintetizza l’impegno del gruppo svedese, che già da tempo con alcuni dei prodotti inclusi nel proprio catalogo mira a rendere sempre più accessibili questo tipo di tecnologie.

Sappiamo che molti vedono la casa connessa come qualcosa di ancora costoso e complicato. Con gli impianti di illuminazione intelligenti di IKEA vogliamo rendere più facile per le persone creare differenti atmosfere nelle loro case, ad esempio il mood giusto per una cena con gli amici, in modo economico.

Today, Xiaomi announced a strategic partnership with IKEA. The move means IKEA's full range of smart lighting products will be connected to Xiaomi's IoT platform starting this December in China. Would you like to light up your life with Xiaomi? #Xiaomi #IKEA #IoT #SmartLiving pic.twitter.com/k3GzAFayDH — Mi (@xiaomi) November 28, 2018

L’annuncio della partnership è andato in scena oggi in occasione dell’evento AIOT Developer Conference in corso di svolgimento a Pechino. Si parla di Internet of Everything, una nuova etichetta coniata per descrivere tutti quei sistemi e quelle tecnologie che nascono dall’integrazione tra la IoT e l’intelligenza artificiale. Dian Fan (General Manager per Xiaomi IoT Platform) sottolinea come i prodotti IKEA andranno a integrarsi in un ecosistema IoT compatibile con la piattaforma di Xiaomi già ricco di altre componenti per la casa.