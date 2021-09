Xiaomi: il deumidificatore compatto è uno SPETTACOLO (16€)

All'interno dell'ecosistema Xiaomi c'è anche lui, il deumidificatore compatto realizzato dal brand Deerma. Un prodotto super compatto e di design, che funziona senza l'ausilio del collegamento continuo alla corrente elettrica. Questo significa massimo risparmio in bolletta, ma – soprattutto – versatilità d'uso. Lo posizioni ovunque, persino in auto o nell'armadio.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine, prima che la promozione finisca. Lo porti a casa a 16€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: deumidificatore compatto in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design che – anche se lasciato in bella vista – farà assolutamente la sua figura. Il suo funzionamento, che lo rende anche perfetto per consumare pochissima energia, è basato sulla tecnologia a perle di gel. Semplice quanto geniale. Infatti, le stesse attraggono l'acqua e ne liberano l'ambiente.

Le perle sono assolutamente rigenerabili ed è semplicissimo farlo. Si tratterà dell'unico momento in cui la collegherai alla corrente elettrica, che servirà proprio a rendere di nuovo pronte all'uso le perle. Ti accorgerai che sono sature perché cambieranno colore, passando dal verde all'arancione.

Attenzione però, non si tratta di un prodotto da utilizzare in ambienti molto grandi. L'uso è perfetto per piccole stanze (come camera da letto oppure bagno) oppure in auto o ancora nell'armadio o nella scarpiera. Insomma, ovunque ci sia il rischio che l'eccesso di umidità crei problemi.

