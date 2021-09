Xiaomi presenta Mesh System AX3000 per il WiFi 6

Tra le novità annunciate oggi da Xiaomi, anche una dedicata alla connettività domestica: si tratta del nuovo Mesh System AX3000, un sistema basato su tecnologia WiFi 6 dual band (2,4 e 5 GHz) progettato per garantire una copertura ottimale che si estende fino a 370 metri quadrati, supportando un numero massimo di dispositivi che arriva a ben 254.

Mesh System AX3000 di Xiaomi per la connettività WiFi 6 in casa

A gestire la trasmissione dei dati un software ottimizzato in modo da garantire latenza ridotta con modulazione 1.024-QAM e il supporto a OFDMA e 2 x 2 MIMO con possibilità di eseguire la commutazione automatica così da assicurare un roaming senza interruzioni anche quando gli utenti si spostano da una stanza all'altra. Integrato inoltre un processo di autoriparazione per riorganizzare la rete all'occorrenza. Le dimensioni sono 222x97x97 mm e all'interno trovano posto processore Qualcomm IPQ5000, 128 MB di memoria flash, 256 MB di RAM DDR3.

Il lancio in Italia di Xiaomi Mesh System AX3000, anche nella versione 2-Pack, è previsto per il 2022 al prezzo di 149,99 euro (a 79,99 euro per la versione singola). I canali di vendita saranno resi noti più avanti.