Xiaomi Mi Air Purifier 3C: un purificatore d'aria eccezionale

Xiaomi Mi Air Purifier 3C è in promozione su Amazon a soli 99,99€. Il ribasso del 33% produce uno sconto effettivo di 50,00€ che rende l'acquisto immediatamente più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un purificatore d'aria da avere in casa: Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Xiaomi Mi Air Purifier 3C è un prodotto della società orientale che è molto apprezzato dalla community. Offre un sistema di purificazione di alto livello e consente di rendere gli ambienti frequentati più sicuri.

Ha delle dimensioni abbastanza compatte e con il suo design semplice e lineare può essere posizionato in qualunque stanza dell'abitazione senza creare fastidio. Inoltre è disponibile in colorazione bianca.

Al suo interno è custodito un filtro HEPA che elimina fino al 99,97% degli allergeni presenti nell'aria. In tal modo la respirazione è resa più semplice, soprattutto per le persone che sono allergiche e provano spesso fastidio.

Si tratta di un dispositivo smart, infatti può essere comandato a piacimento mediante l'applicazione Mi Home App o ricorrendo agli assistenti vocali del calibro di Google Assistant e Amazon Alexa.

In conclusione, questo modello è capace di sanificare 320 metri cubi di aria all'ora. Nello specifico è perfetto per ambienti che hanno una dimensione compresa tra i 22 ed i 38 metri quadrati.

Puoi acquistare Xiaomi Mi Air Purifier 3C su Amazon a soli 99,90€ in colorazione bianca. Non si tratta di un prodotto Prime ma le spedizioni sono comunque gratuite per i clienti abbonati. I tempi, invece, si aggiornano attorno alla settimana lavorativa.