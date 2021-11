Xiaomi Mi Box S: il televisore diventa smart con soli 50€

Se il tuo televisore è ormai troppo obsoleto ti do comunque una buona notizia: non c'è bisogno di buttarlo via. Grazie a questo prodottino firmato Xiaomi lo fai diventare completamente smart e soprattutto sfruttabile per qualunque tua esigenza. In particolar modo ti sto parlando del Mi Box S che in promozione su eBay lo puoi acquistare a soli 49,99€, un prezzo veramente conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia così non devi spendere neanche un euro in più.

Xiaomi Mi Box S: come si utilizza

Hai mai sentito parlare di Android TV? Questo Box di Xiomi è un po' come un decoder che se colleghi al tuo televisore obsoleto, lo trasforma in una sola mossa. Semplicissimo da installare, arriva insieme al suo telecomando quindi con un solo gesto hai poi tutto quello che ti interessa a portata di mano.

Lo puoi vedere un po' come il cervello intelligente del tuo dispositivo, ma invece di essere integrato all'interno di esso, lo posizioni sul mobiletto del soggiorno e comunque stai una favola. Montando un sistema Android, ovviamente, a tua disposizione ti mette qualunque tipo di applicazione quindi se ami lo streaming non farti problemi perché le trovi tutte.

Oltre a questo integra anche l'assistente Google quindi sul telecomando trovi il tasto del microfono che ti permette di avviare i contenuti con un solo comando vocale.

Hai capito quant'è fantastico? Renditi conto che con una piccola spesa ti cambia letteralmente la vita.

Acquista subito questo Xiaomi Mi Box S su eBay a soli 49,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in tempi rapidissimi e senza alcun costo aggiuntivo dal momento che le spedizioni sono completamente gratuite.