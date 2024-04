Xiaomi Mi Pad 5 è il TABLET MIGLIORE di sempre a questo prezzo!

Con il nuovo coupon eBay non c’è storia: Xiaomi Mi Pad 5 diventa il tablet Android migliore sotto i 250€. Con tutte le specifiche al top, tra cui uno schermo veramente da urlo, questo modello è paragonabile agli iPad di Apple! Inserendo il codice “XIAOMIDAYS24” in fase d’acquisto riuscirai a portartelo a casa per soli 237,15€ al posto dei classici 279,00€!

Tutte le caratteristiche del tablet Xiaomi

Con il suo schermo WQHD+ da 11 pollici e alla frequenza di aggiornamento di 120Hz, il Mi Pad 5 di Xiaomi offre una qualità impressionante, perfetta per goderti film, giochi e navigazione web. C’è anche la tecnologia Dolby Vision HDR che esalta ulteriormente i colori, offrendo un’esperienza visiva al top.

Equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon 860, questo tablet garantisce velocità e fluidità in tutte le attività. Che tu stia giocando a un videogioco davvero pesante o lavorando su foto e video, questo tablet ti permette di fare tutto senza rallentamenti.

I quattro altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos offrono un suono surround di alta qualità, regalandoti un’esperienza audio simile a quella offerta da una soundbar.

E con un design elegante e minimalista, caratterizzato da un corpo in alluminio unibody, Xiaomi ha proprio creato un prodotto meraviglioso sia internamente che esternamente. Completa il tutto la batteria da 8720 mAh che garantisce una lunga autonomia, consentendoti di utilizzare il tablet per l’intera giornata senza problemi.

Oltre alle caratteristiche già menzionate, il Xiaomi Mi Pad 5 vanta un comparto fotografico di tutto rispetto, formato da quella posteriore da 13MP con apertura f/2.0 e anteriore da 8MP con apertura f/2.0.

Non dimenticare che, per far tuo questo Xiaomi Pad 5 a un prezzo di soli 237,15€, dovrai inserire il codice esclusivo “XIAOMIDAYS24” nel momento dell’acquisto.