Xiaomi Mi Pad 7 Pro: il tablet che ti farà dimenticare il tuo portatile

Se pensi di non aver bisogno di un tablet probabilmente è perché non conosci le potenzialità del nuovo Xiaomi Mi Pad 7 Pro. Oltretutto, con il codice sconto BRANDM25 disponibile ancora per poco su eBay puoi averlo a soli 390,15€ risparmiando circa 70€ sul prezzo originale. Un vero e proprio affare.

3 ragioni per scegliere Xiaomi Mi Pad 7 Pro

Potenza da top di gamma

Display fluido e immersivo da 11.2”

Memoria generosa e connettività stabile

Un tablet AI per lo studio, il lavoro e il tempo libero

I tablet non sono computer portatili, ma in molti casi li sostituiscono in maniera egregia e per il lavoro, lo studio e il tempo libero possono risultare per molti aspetti anche migliori. Sì, perché con Xiaomi Mi Pad 7 Pro puoi guardare video in streaming, partecipare a call di lavoro, giocare online, prendere appunti e disegnare sfruttando la bellezza dello schermo IPS LCD con refresh rate a 144Hz che ti offre immagini ultra fluide, colori vividi e un’esperienza visiva sempre impeccabile. Considera anche che Xiaomi Mi Pad 7 Pro integra quattro altoparlanti con il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos.

Grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3 hai prestazioni davvero notevoli e puoi contare su una grande autonomia grazie alla batteria da 8.850 mAh. Inoltre in poco più di un’ora puoi ricaricare la batteria del 100% grazie alla ricarica rapida HyperCharge a 67W.

Ma se c’è un motivo che molto probabilmente ti farà prendere ancor di più in considerazione questo tablet sono le funzionalità di intelligenza artificiale. Xiaomi Mi Pad 7 Pro integra, infatti, le funzionalità Xiaomi HyperAI che ti permettono, tra le altre cose, di generare testi e immagini e ottenere trascrizioni e riassunti automatici delle tue riunioni. Inoltre l’integrazione con Google Gemini spalanca ulteriormente le potenzialità AI di questo tablet.

Ideale per chi…

Vuole un tablet potente e veloce

Cerca un’esperienza visiva al top

Desidera un dispositivo versatile da portare ovunque

Con Xiaomi Mi Pad 7 Pro puoi davvero rivoluzionare la tua quotidianità per lo studio e il lavoro e il tuo tempo libero. Approfitta del codice sconto BRANDM25 per acquistarlo a soli 390,15€.