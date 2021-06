Non un set-top box qualunque: la versione 4K di Xiaomi Mi Box S rappresenta una delle migliori alternative in circolazione, ancora più interessante oggi grazie al forte sconto proposto su Amazon in occasione del Prime Day 2021.

Prime Day: Mi TV Box S è un'offerta in 4K

È sufficiente dare uno sguardo a specifiche tecniche e caratteristiche per rendersene conto: telecomando in dotazione con Assistente Google per l'esecuzione dei comandi vocali, supporto alla tecnologia Cast per la trasmissione dei contenuti da altri dispositivi, piattaforma Android TV, piena compatibilità con tutte le principali piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video, YouTube ecc.), modalità HDR, Dolby Audio e possibilità di eseguire titoli videoludici per intense sessioni di gaming. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Xiaomi Mi TV Box S 4K al prezzo di soli 46,99 euro è davvero un'offerta irrinunciabile: è sufficiente pensare che quello di listino segnalato sul sito ufficiale si attesta a 69,99 euro. Magie di Prime Day che ormai quasi volge al termine.